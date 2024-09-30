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Otobandaki kazada lüks otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

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#Kaza#Trafik Kazası#Düzce
Otobandaki kazada lüks otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 13:31

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde Bolu-Düzce sınırında kontrolden çıkan lüks otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerleri yerinden söken otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce sınırında Kaynaşlı ilçesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden İsmail Ö. idaresindeki lüks otomobil, Bolu Dağı Tüneli'ne yaklaşık 5 kilometre kala kontrolden çıktı. Yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil bariyerlere çarptı.

Otobandaki kazada lüks otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü İsmail Ö. ve Sevilay Ö. aracın içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otobandaki kazada lüks otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

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Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın içinde sıkışan yaralı sürücü İsmail Ö. ve Sevilay Ö.'yü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla Düzce'deki hastanelere kaldırdı.

Otobandaki kazada lüks otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kaza nedeniyle tek şeridin kapatıldığı yolda, araçların kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

Otobandaki kazada lüks otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

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#Kaza#Trafik Kazası#Düzce

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