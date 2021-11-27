Otobanda katliam gibi kaza: 4 can gitti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Portekizin Türkiye şaşkınlığı Kurada çıkınca...Portekiz'in Türkiye şaşkınlığı! Kurada çıkınca...#A Milli Takım
Üzerimize taş yağdıracak bir olay: Müslüme olayıÜzerimize taş yağdıracak bir olay: Müslüme olayı#Müslüme
Bir canavarın son 36 günü... Cezaevi kayıtları ortaya çıktı Epstein öldürüldü mü, intihar mı ettiBir canavarın son 36 günü... Cezaevi kayıtları ortaya çıktı! Epstein öldürüldü mü, intihar mı etti?#Jeffrey Epstein
Otobanda katliam gibi kaza: 4 can gittiOtobanda katliam gibi kaza: 4 can gitti#Trafik Kazası
Müslümenin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklama İşte alınan kararlarMüslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlık'tan açıklama! İşte alınan kararlar#Müslüme
Türkiyenin kanı dondu Mide bulandıran iddialar... Kendini böyle savunduTürkiye'nin kanı dondu! Mide bulandıran iddialar... Kendini böyle savundu#Müslüme
Sadece bilenler satın alıyor Yarış ruhunu hissettiren otomobilSadece bilenler satın alıyor! Yarış ruhunu hissettiren otomobil#Lotus
Rüşvetin hesabı konuşmalarda Mesajları ortaya çıktı: Olay olurum TürkiyedeRüşvetin hesabı konuşmalarda! Mesajları ortaya çıktı: Olay olurum Türkiye'de#Rüşvet
Çiçek Pasajında dehşet saçmıştı Neden yaptınız sorusuna yanıtı...Çiçek Pasajı'nda dehşet saçmıştı! 'Neden yaptınız?' sorusuna yanıtı...#Çiçek Pasajı
Yargıtay son noktayı koydu Emekliye emsal zam kararıYargıtay son noktayı koydu! Emekliye emsal zam kararı#Emekli
Yeni varyantta korkutan fark Dünya alarma geçti, peş peşe yasaklar...Yeni varyantta korkutan fark! Dünya alarma geçti, peş peşe yasaklar...#Omicron
Eski haber spikeri tacını taktı, dünyanın gündemine oturduEski haber spikeri tacını taktı, dünyanın gündemine oturdu#Letizia Ortiz
2 maçın ardından işler karıştı Türk futbol tarihine geçecek satış...2 maçın ardından işler karıştı! Türk futbol tarihine geçecek satış...#Attila Szalai
Yeni varyant sonrası aşılar güncelleniyor mu Açıklamalar peş peşe geldi, Pfizer gün verdi...Yeni varyant sonrası aşılar güncelleniyor mu? Açıklamalar peş peşe geldi, Pfizer gün verdi...#Omicron
Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi İpek Tatlıtuğun yeni işiKıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi İpek Tatlıtuğ'un yeni işi#Ünlüler Ve Kardeşleri
HABERLERGündem Haberleri

Otobanda katliam gibi kaza: 4 can gitti

#Trafik Kazası#Bursa#İstanbul
Otobanda katliam gibi kaza: 4 can gitti

Bursa'da TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Muratcan Kaya (21) ile yanındaki 3 kişi yaşamını yitirdi. İHH İnsani Yardım Vakfı personeli olan Kaya’nın İstanbul’dan, yanındaki 3 gönüllüyle birlikte kentteki bir programa katılmak için yola çıktığı belirtildi.

Haberin Devamı

Kaza, saat 10.30 sıralarında İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınında meydana geldi.

İstanbul’dan Bursa’ya bir programa katılmak için yola çıkan İHH İnsanı Yardım Vakfı personeli Muratcan Kaya yönetimindeki 34 AFG 020 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa Haldız (41) yönetimindeki 41 HZ 096 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Otobanda katliam gibi kaza: 4 can gitti

TIR şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Kaya ile yanındaki İHH gönüllüleri Yusuf Taha Göktaş (22), Kaan Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi’nin (26) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ölen 4 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otobanda katliam gibi kaza: 4 can gitti

HIZ KADRANI 150 KİLOMETREDE TAKILI KALDI

Bu arada, otomobilin hız kadranının 150 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Haberin Devamı

Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı karayolunda ulaşım araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Gözden Kaçmasın

Korkulan oldu İşte yeni varyant Omicrondaki en büyük fark...Korkulan oldu! İşte yeni varyant Omicron'daki en büyük fark...Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Bursa#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi İpek Tatlıtuğun yeni işi

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi İpek Tatlıtuğ'un yeni işi

#Ünlüler Ve Kardeşleri
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising
Palm yağı hakkında korkutan detay

Palm yağı hakkında korkutan detay!

#Palm Yağı