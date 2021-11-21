Otobanda infaz

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Otomobil daha sonra Taşdelen’de bir taksi durağının yanında terk edilmiş halde bulundu. Otomobilden Özcan Erden’in cesedi ve bir çelik yelek çıktı. 10 suç kaydı çıkan Erden’in cesedi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Araştırma sürerken, terk edilen otomobili kullandığı belirlenen Ç.Ö., polis merkezine giderek, yaşananları anlattı.

21 suç kaydı olan Ç.Ö., “Plakasını alamadığım bir araçtan ateş açıldı. Daha sonra olayın etkisiyle Taşdelen’de bir taksi durağının yanına otomobili bırakıp ayrıldım. Kimin ateş ettiğini bilmiyorum” dedi. Polis, her yerde saldırganları arıyor.