Otobanda giderken kâbusu yaşadı, firma 'şans' dedi... Mühendisin hukuk zaferi! 'Yeni aracı alınca indirimli satacağım'

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Osmaniye'de yaşayan Endüstri Yüksek Mühendisi Atakan Ertuğ (40) 2023 yılının Ağustos ayında elektrikli sıfır araç aldı. Aracı aldıktan 2 ay sonra sonra peş peşe arızalar yaşamaya başlayan Ertuğ, markanın Türkiye distribütörünü arayarak araçta yaşadığı arızalarını bildirdi. Her defasında arızanın kendisiyle alakalı olduğu cevabını alan Ertuğ, bu konuyu mahkemeye taşıyarak hakkını aramaya başladı. Talep edilen bilirkişi raporunu inceleyen mahkeme, 'kusurlu' olduğu tespit edilen aracın 'bir üst modeliyle' ile iadesine hükmetti. Dünya devi markaya karşı başlattığı hukuk mücadelesini kazanan Ertuğ, kendisine verilecek aracı piyasanın altında satacağını ve başka bir marka elektrikli araç alacağını söyledi.

"FİRMA BİZE 'ŞANS ESERİ' DEDİ"

Aracı satın aldıktan 2 ay sonra sorunlar yaşamaya başladığını dile getiren Atakan Ertuğ, "Geçen sene 29 Ağustos'ta İstanbul'dan aracımızı sıfır olarak teslim aldık. İlk aldığımızda aracımızdan biz oldukça memnunduk ancak 2 aylık bir süreç sonunda otobanda arabayla sol şeritte ilerlerken birden araba hız kesmeye ve güvenliğiniz için arabayı güvenli bir yere çekin gibi bir uyarı aldık. Bu uyarı ile birlikte araba birden gaz kesti ve biz sol şeritteyken o yoğun trafikte arabayı çok zor bir şekilde en sağ emniyet şeridine aldık. Hız artık 40-50 km seviyelerinde geldiğinde bunu başarabilmiştik. Firmayı aradık, araba ile ilgili sorun yaşadığımızda arabanın 97 kilometreyi veya 103 kilometreyi geçmeden çalışacağını, bununla ilgili uyarılar aldığını söyledik. Uzaktan bağlandılar, belirli sıfırlama komutlarını takip ettik. Yalnız araçta herhangi bir düzelme olmadı. Ertesi gün biz 100 km'ye geçmeyecek şekilde arabayı kullandık. Ertesi gün de aracı alıp İstanbul'a götüreceklerini söylediler. Ondan dolayı teslimat noktasına giderken şehir içi trafiğinde yaklaşık 50 km gibi bir hızla giderken araba birden acil durum freni yaptı. Önümüzde, arkamızda hiçbir araba olmamasından dolayı ciddi bir kazadan daha kurtulmuş olduk, daha sonra araba artık 5 km, 10 km ile gider hale gelmişti. Arabayı çekiciyle alıp İstanbul'a gönderdiler. İlk konuşmamızda biz arabanın değiştirilmesini ve bu arabayla ilgili sıkıntının devam edebileceği olan korkularımızı söylemiştik. Yalnız firma bize bunun tekrar etmeyeceğini, şans eseri olabildiğini söyledi ve biraz da ikna ederek arabayı geri aldık biz tamirden. Bu süreçte biz hakkımız olduğunu, ilk 6 ay içerisinde elektronik hatalar olduğunda birebir değişim yapılması gerektiğini, bunun maddesinin olduğunu, tüketici hakem heyetine değil ama tüketici mahkemesinde bunun birebir değiştirilmesi gerektiğini söyledik. Firma kabul etmeyince biz resmi kurumlardan davamızı açtık" diye konuştu.

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"OTOBANDA BİR ANDA FREN YAPTI KAZA YAPIYORDUM"

Dava devam ederken hiç yaşanmaması gereken bir olayın başına geldiğini söyleyen Ertuğ, "Otobanda otoban hızları dahilinde sol şeritte ilerlerken ki biz bu arada arabayla ilgili sorun yaşadığımız için bütün özelliklerini kapatıp kullanıyorduk arabanın artık. Sol şeritte etrafında hiçbir araba yokken, önünde ve arkasında hiçbir engel yokken araba kendi kendine ani bir fren yaptı, fren yaptıktan sonra kaymaya başladı sağ tarafa doğru. Aktif olarak arabayı kullandığım için, yani o anda ilgim başka bir yerde olmadığı için direksiyonu sola kıvırdığımda arabayı tekrar yolda tuttuk. Daha sonra biz bunu da bildirdik. Görüntüleri ve hataları ilettim firmaya bana 6-7 gün sonra benim ısrarlarımla dönüş yaptı ve bu hatanın neden olduğunu bulamadıklarını, Avrupa'daki birimle de görüştüklerini ve bununla ilgili neden böyle bir süreç işlediğini anlatamadılar. Bana söyledikleri şuydu, '110 kilometreye geçmeyin, 100 kilometreden sonrası risktir, böyle kullanmasanız daha iyi olur arabayı' gibi. Yani çocuk avuturcasına bir geçiştirme telefonu aldım ve hatanın neden olduğunu söylemeden, bir daha nüksedip etmeyeceğini söylemeden bize arabayı tekrar teslim ettiler" dedi.

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"ELEKTRİKLİ ARABALARDAN SOĞUMADIK AMA MARKADAN SOĞUDUK"

Mahkeme kararı sonrası kendisine verilecek bir üst model aynı marka aracı fiyatı düşürerek başka birisine satacağını ifade eden Ertuğ, markaya karşı güven sorunu yaşadığını belirterek, "Geçen hafta da mahkemeyle ilgili bir sonuç geldi. Sağ olsun avukat arkadaşlarımız bilirkişi raporlarının bizim lehimizde olduğunu söyledi. 2 tane bilirkişiden görüş alınmış ve tüketicinin haklı olduğu bir üst modelle değiştirilebileceğini söylemişler. Şu anda mahkemeyi kazanmış durumdayız. Arabanın birebir bir üst modeliyle değiştirilmesi kararlaştırılmış. Arabayı aldığımızda da şöyle bir planımız var. Bizim artık marka ile ilgili kesinlikle güven sorunumuz var. Aynı şeyleri yaşayıp yaşayamayacağımıza emin olmadığım için aldığım arabayı da aldığım gibi hatta belirli bir indirim yaparak bu marka almak isteyen başka bir kişi varsa yüzde 10-15 indirim yaparak ben o arabayı zaten satmayı planlıyorum. Onun yerinde aklımızda başka elektrikli arabalar var. Doğaya saygımızdan dolayı ve az yakıyor olmasından dolayı biz elektrikli arabalardan soğumadık ama markadan soğuduk. Başka bir araba planımız var onları alacağız" şeklinde konuştu.