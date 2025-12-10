×
Gündem Haberleri

Oto yıkamacıya bırakılan otomobil bu hale geldi! Hasarın maliyeti çok büyük

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 11:05

Burdur'da iş yerine temizlik için bırakılan otomobili izinsiz kullanan oto yıkamacı M.C.., hız yaptığı araçla park halindeki araçlara çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, araçların yanındaki 3 kişinin kazayı fark edip kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Burdur'da avukat B.G. otomobilini yıkanması için Küçük Sanayi Sitesi'ndeki yıkamacıya bıraktı. Otobomili izinsiz kullanan yıkamacı M.C., Galericiler Sitesi'nde sürat yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti. M.C. otomobille, iş yeri önünde satış için sergilenen 2 otomobil ve kamyonete çarparak yaklaşık 400 bin lira değerinde hasara neden oldu.

Kazada, diğer iş yerindeki bir otomobil de zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan M.C., sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. M.C.'nin kullandığı otomobille hızla park halindeki araçlara çarptığı sırada araçların yanındaki 3 kişinin yaşadığı panik kameralara yansıdı. (DHA)

