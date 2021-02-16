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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 16.02.2021 - 15:57 | Son Güncelleme:

Oto yıkamacısı, eski çalışanı tarafından öldürüldü

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Oto yıkamacısı, eski çalışanı tarafından öldürüldü
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Nevşehir’in Avanos ilçesinde oto yıkama işletmecisi Habip Bildik (50) tartıştığı eski çalışanı Bünyamin Kına tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü, oğlu Deniz Bildik (30) yaralandı.

Olay, Vatan Caddesi’nde meydana geldi. Oto yıkamacısı Habip Bildik ve oğlu Deniz Bildik yolda yürüdüğü sırada, eski çalışanları Bünyamin Kına ile karşılaştı. Baba ve oğlu ile Deniz Bildik arasında tartışma çıktı. Bünyamin Kına, kavgaya dönen olayda cebinden çıkardığı bıçakla baba ve oğlunu bıçakladı. Yaralanan baba ve oğlu, çağrılan ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Habip Bildik, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Deniz Bildik’in hastanedeki tedavisi ise, sürüyor. Olayın ardından kaçan Bünyamin Kına, polisin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayda hayatını kaybeden Habip Bildik ise, Avanos ilçesi Sarılar Köyü’nde toprağa verildi.      

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