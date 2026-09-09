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Oto tamirhanesinde feci olay: 13 yaşındaki çırak hayatını kaybetti

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#Oto Tamirhanesi#Tunç Çam#Hatay
Oto tamirhanesinde feci olay: 13 yaşındaki çırak hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 09:49

Hatay'ı Samandağ ilçesindeki bir oto tamirhanede çırak olarak çalışan 13 yaşındaki Tunç Çam, bakımıyla ilgilendiği aracın motor bölümündeki patlamada hayatını kaybetti.

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Olay, dün saat 11.00 sıralarında Uzunbağ Mahallesi’nde meydana geldi. Oto tamirhanesinde çırak olarak çalışan Tunç Çam, iş yerinde bir aracın bakımıyla ilgilendiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle motor bölümünde patlama oldu.

Oto tamirhanesinde feci olay: 13 yaşındaki çırak hayatını kaybetti

Patlama sırasında motordan kopan parçalardan biri Çam’ın başına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ancak yapılan kontrolde Çam’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çam’ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Oto tamirhanesinde feci olay: 13 yaşındaki çırak hayatını kaybetti

 

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#Oto Tamirhanesi#Tunç Çam#Hatay

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