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Oto tamircide levye ile dövüldü! Sakarya'da dehşet anları kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Oto Tamirci Kavgası#Levye İle Saldırı#Güvenlik Kamerası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 13:03

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir oto tamircide E.C., anlaşmazlık yaşadığı kişiler tarafından dövüldü. Şüphelilerin E.C.’ye tekme ve yumruk atıp levyeyle vurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 05.00 sıralarında Erenler ilçesi Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircide meydana geldi. Aralarında daha önce anlaşmazlık bulunan iki taraf arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Oto tamircide levye ile dövüldü Sakaryada dehşet anları kamerada

E.C., 2 kişinin saldırısına uğradı. E.C., önce tekme ve yumruklarla ardından da levye ile dövüldü. Bir süre sonra E.C. kaçarken, olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. E.C.'nin şikayeti sonrası polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Oto tamircide levye ile dövüldü Sakaryada dehşet anları kamerada

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#Oto Tamirci Kavgası#Levye İle Saldırı#Güvenlik Kamerası

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