Oto sanayinin ‘Tozlu Baba’sı

Paslanmış, kararmış ya da eskidiği için çöpe atılmak istenen mutfak eşyaları, usta ellerde adeta mağazadan yeni alınmış gibi yenileniyor. Atölyenin sahibi Ahmet Eraslan, yıllardır sürdürdüğü kalaycılık ve paslanmaz tamiri işiyle hem çevreye hem ekonomiye katkı sağlıyor. Makinenin başında çalışırken üzeri tamamen toza bulanan Ahmet Eraslan’a, sanayi esnafı ‘Tozlu Baba’ lakabını takmış. Atölyesinin girişinde de bu isim yazıyor. Ümraniye Oto Sanayi Sitesi’nde sürdürülen bu çalışma, sıfır atık ve geri dönüşümün günlük yaşamda nasıl büyük bir fark yaratabileceğini bir kez daha ortaya koyuyor.





‘ESKİ EŞYALARI ATMAYIN’

Ahmet Eraslan, tamir kültürünün yeniden yaygınlaşması gerektiğini vurguladı. İnsanların çoğu zaman tamir edilebilecek eşyaları gereksiz yere çöpe attığını belirten Eraslan, “Maden eskimez. Çelik, bakır ve alüminyum tekrar tekrar kullanılabilir. Eski mutfak gereçlerinizi kesinlikle atmayın” çağrısında bulundu.

Geri dönüşümün sadece çevreyi değil aile bütçesini de koruduğuna dikkat çeken Eraslan, “İnsanlar bazen 500-600 liraya yenilenebilecek bir ürünü atıp yerine 5-6 bin liraya yenisini alıyor. Bu hem ev ekonomisine zarar hem de büyük israf ” dedi.