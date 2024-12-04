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Oto lastikçide güvenlik kamerasına yakalandı, gözaltına alınınca 'Şeytana uydum' dedi

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#Adana#Adana Haberleri#Lastikçi
Oto lastikçide güvenlik kamerasına yakalandı, gözaltına alınınca Şeytana uydum dedi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 11:13

Adana'da gittiği oto lastikçinin tezgahındaki bijon sökme cihazını çalan S.K. (19), güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı. İfadesinde, "Bir an şeytana uyup, çaldım. Tanımadığım bir kişiye sattım" diyen S.K., tutuklandı.

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Olay, 2 Aralık saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'ndaki oto lastikçide meydana geldi. İş yerine giren şüpheli S.K., dükkan sahibi S.A.'nın bulunmadığı bir anda tezgahta duran bijon sökme cihazını montunun içine gizleyerek çalıp, kaçtı.

Oto lastikçide güvenlik kamerasına yakalandı, gözaltına alınınca Şeytana uydum dedi

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerine geldiğinde hırsızlığı fark eden S.A.'nın ihbarıyla Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Oto lastikçide güvenlik kamerasına yakalandı, gözaltına alınınca Şeytana uydum dedi

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"BİR AN ŞEYTANA UYDUM"

Adresi belirlenen S.K., evine yapılan baskında gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çaldığı bijon sökme cihazı ise bulunamadı. Emniyete götürülen S.K., ifadesinde, "İhtiyacım vardı. Bir an şeytana uyup, çaldım. Sonrasında tanımadığım bir kişiye sattım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

Oto lastikçide güvenlik kamerasına yakalandı, gözaltına alınınca Şeytana uydum dedi

 

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#Adana#Adana Haberleri#Lastikçi

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