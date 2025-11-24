×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Oto kurtarıcıdan 'pes' dedirten şov! Görüntüler sonrası polis ceza kesti

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Cezası#Oto Kurtarma#Sakarya
Oto kurtarıcıdan pes dedirten şov Görüntüler sonrası polis ceza kesti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2025 17:04

Sakarya'nın Erenler ilçesinde polis, bir oto kurtarıcının üzerine 3 ayrı oto kurtarıcı koyan 4 sürücüye toplam 8 bin 288 TL para cezası kesti.

Haberin Devamı

Erenler ilçesindeki Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nde bir oto kurtarıcının üstüne 3 oto kurtarıcının üst üste yüklendiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin ardından Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücülerinin T.S.K., O.B., Y.Ş. ve C.A. olduğunu belirledi. 4 sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun 'Yükün düşmeyecek şekilde sağlam bağlanması' maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 8 bin 288 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücülerden C.A.'nın ceza puanı sınırı olan 100’ü aşması nedeniyle ehliyetine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu. 

Oto kurtarıcıdan pes dedirten şov Görüntüler sonrası polis ceza kesti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Cezası#Oto Kurtarma#Sakarya

BAKMADAN GEÇME!