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Oto kaportacıda korkunç olay! Borçlu olduğu yeğeni tarafından öldürüldü

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#Oto Kaportacı#Ankara#Celal Güngör
Oto kaportacıda korkunç olay Borçlu olduğu yeğeni tarafından öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 16:09

Ankara'nın Çankaya ilçesinde oto kaportacı Erol Arı, borçlu olduğu yeğeni Celal Güngör tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

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Olay, dün akşam saatlerinde Yakupabdal Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinde, oto kaportacı Erol Arı ile borçlu olduğu yeğeni Celal Güngör arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Celal Güngör, yanında getirdiği tüfekle dayısı Erol Arı'ya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Erol Arı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Celal Güngör jandarma tarafından gözaltına alındı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından cenazesi teslim alınan Erol Arı için Mamak ilçesindeki Ortaköy Camisi’nde öğlende cenaze namazı kılındı. Cenazeye Arı'nın ailesi ve yakınları katıldı. Evli ve 2 çocuk babası Arı, namaz sonrası toprağa verildi.

Şüpheli Celal Güngör, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Oto kaportacıda korkunç olay Borçlu olduğu yeğeni tarafından öldürüldü

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#Oto Kaportacı#Ankara#Celal Güngör

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