Oto hırsızlığından tutuklu bulunan kişinin oto galerisinde çalıntı otomobiller ele geçti

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan oto galeride 'çalıntı' ve 'change' araçların parçalanıp satıldığı, plakaları ile şase numaralarının başka araçlarda kullanıldığını belirledi. Polis ekipleri iş yerinin garajında yaptığı aramada, farklı marka ve modelde 21 otomobil ile 27 araç motoru, ikisi yabancı uyruklu kişiye ait 3 pasaport, farklı isim üzerine düzenlenmiş 31 araç ruhsatı ve farklı isimler üzerine düzenlenmiş 14 araç plakası ele geçirdi.



İş yeri sahibi C.K.'nin Kırıklareli'de otomobil hırsızlığından tutuklu bulunduğunu belirleyen polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.