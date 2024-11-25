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Oto galericiyi tehdit edip, 500 bin dolar haraç istediler

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#Adana#Polis#Şiddet
Oto galericiyi tehdit edip, 500 bin dolar haraç istediler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 10:09

Adana’da Hakan B. (20), oto galerici Mahsun D.’nin (27) evi ve otomobiline tabancayla 7 el ateş edip, suç ortağı M.D. (17) ile kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırının ardından oto galericiden 500 bin dolar haraç isteyen şüpheliler ile saklanmasına yardımcı olan Enes Y. (25) ve Şehmus G. (22), saklandıkları apartman dairesinde yakalandı.

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Olay, 4 Kasım saat 02.30 sıralarında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzünü kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen Hakan B., arkadaşı M.D.’nin kullandığı motosikletle, oto galerici Mahsun D.’nin evinin bulunduğu sokağa gitti. Hakan B., belinden çıkardığı tabancayla Mahsun D.’nin evine ve sokakta park halindeki otomobiline 7 el ateş etti. Şüpheliler saldırının ardından kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler silahlı saldırıdan sonra telefonla aradığı Mahsun D.’den, iddiaya göre, 500 bin dolar haraç istedi. Bunun üzerine Mahsun D., polise ihbarda bulundu.

SAKLANDIKLARI DAİREDE 5 RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU

Olayla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelilerin saklandığı Çukurova ilçesindeki apartman dairesini tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Hakan B. ve M.D. ile saklanmalarına yardım ettikleri belirtilen Enes Y. ve Şehmus G.’yi yakaladı. Evde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 39 mermi, 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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GÖZDAĞI VERMEK İÇİN ATEŞ ETMİŞ

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerden Hakan B., ifadesinde, “Bize borcu vardı. Bu nedenle aramızda husumet vardı. Gözdağı vermek için ateş ettim” dedi. Diğer şüpheliler ise olayla ilgilerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan B., M.D., Enes Y. ve Şehmus G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)

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#Adana#Polis#Şiddet

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