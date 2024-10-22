Oto galerici genci öldüren katilden akılalmaz ifade: Saklandığım evi fareler bastı

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Olay, 20 Ekim'de saat 15.30 sıralarında Meram ilçesi Melikşah Mahallesi'nde semt pazarı alanının yanında meydana geldi. Muhammet Oğuzhan Yaşar ve Batuhan B., iddiaya göre trafikte 'yol verme' nedeniyle tartıştı. Sürücüler araçlarını durduktan sonra Batuhan B., inip Muhammet Oğuzhan Yaşar'ı bacağından 7 bıçak darbesiyle yaraladı. Kanlar içinde kalan ve hastaneye gitmek için yola çıkan Yaşar'ın kullandığı 34 GCS 53 plakalı otomobil, yaklaşık 200 metre sonra park halindeki bir otomobile çarptı. Çarptığı otomobil de yanındaki başka bir park halindeki otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar, yaşamını yitirdi.

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YARDIM EDEN 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Batuhan B.'nin olay yerine gelen bir araçla ayrıldığını belirledi. Bu aracın plakasından yola çıkan ekipler, Batuhan B.'nin önce Karatay ilçesindeki bir çiftlikte saklandığını tespit etti. Daha sonra burada ayrılan Batuhan B.'nin İsmil Mahallesi'ndeki bir ev ile bağ evinde kaldığı saptandı. Ekipler, Batuhan B.'nin son olarak büyükbaş taşıyan kamyonetle Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi'ndeki bir eve gittiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, buradaki adrese operasyon düzenleyip, şüpheliyi yakaladı. Batuhan B.'nin saklanmasına yardım eden 4'ü akraba 8 kişi de gözaltına alındı.

9 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Batuhan B. ifadesinde, "Aracımda tek başına gidiyordum. Sağ taraftan bir araç çıktı. Önümde yan vererek gitti sonra yavaşladı. Beni sıkıştırınca durup, kornaya bastım. O da arabasını park edip, bana küfretti. Cebimdeki bıçakla korkutmak amaçlı bel altından bıçakladım. Etraf kan oldu. Arabasıyla gittikten sonra yakınlarımı aradım. Saklandığım evi fareler bastı, korktum. Başka bir yere gittim. Olay nedeniyle pişmanım" dedi.

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Batuhan B. ile 8 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.