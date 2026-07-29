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Oto galeri saldırganları yakalandı

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#Oto Galeri#Silahlı Saldırı #Bakırköy
Oto galeri saldırganları yakalandı
Cem Kayalar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 07:00

İstanbul Bakırköy’de bir oto galerinin sahibinden haraç isteyen şüpheliler, istediklerini alamayınca galeriye uzun namlulu silahla saldırdı. Saldırıya ilişkin 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kullandıkları çalıntı otomobilin içinde bir Kalaşnikof uzun namlulu silah, tabanca ile 241 mermi ele geçirildi.

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İstanbul Bakırköy Şenlikköy Mahallesi’nde 30 Haziran 2026’da saat 10.00 sıralarında şüpheliler, araçla önüne geldikleri bir oto galeriye silahlı saldırı düzenledi. Kurşunlar galeri önündeki 6 araca isabet ederken, şüpheliler saldırı sonrasında olay yerinden kaçtı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin saldırıda kullandıkları araç Esenler’de terk edilmiş olarak bulundu. Aracın çalıntı olduğu ve ikiz plaka kullanıldığı tespit edildi.

UZUN NAMLULU TÜFEK ÇIKTI

Galeri sahibinin bir süredir yurtdışı hatları üzerinden tehdit edildiği öğrenilirken, olayla ilgili M.Z., Ç.M.C ve 18 yaşından küçük olan M.A .’nın adreslerine baskın düzenlendi. Şahısların kullandığı araçta ve evlerinde yapılan aramalarda, 1 adet uzun namlulu tüfek, 1 adet tabanca, 241 mermi ve yüz maskeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan ve aralarında 1 kadının da olduğu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

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#Oto Galeri#Silahlı Saldırı #Bakırköy

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