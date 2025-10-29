×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Oto boyama atölyesine silahlı saldırı kamerada! 3 kişi gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Konya'da Silahlı Saldırı#Oto Boyama Atölyesi#12 Yaralı
Oto boyama atölyesine silahlı saldırı kamerada 3 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2025 14:39

Konya'da geçtiğimiz gün bir oto boyama atölyesine yönelik gerçekleştirilen ve 12 kişinin yaralandığı silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Konya'da sanayi sitesindeki oto boyama atölyesine yönelik gerçekleştirilen ve 12 kişinin hafif yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olaya karıştığı öğrenilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki Anadolu Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sanayideki Elmadağ Sokak’tan otomobille geçen 3 kişi ile oto boyama atölyesindekiler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Olay yerinden ayrılan 3 şüpheli, bu kez pompalı tüfekle geri döndü. Otomobilden atölyeye ateş açıldı.

Oto boyama atölyesine silahlı saldırı kamerada 3 kişi gözaltına alındı

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Haberin Devamı

Saçmaların iş yerinde bulunanlar ve sokaktan geçenlere isabetiyle 12 kişi yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olaya karışan 3 şüpheliyi suç aleti pompalı tüfekle yakalayıp gözaltına aldı.

Oto boyama atölyesine silahlı saldırı kamerada 3 kişi gözaltına alındı

Öte yandan çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya'da Silahlı Saldırı#Oto Boyama Atölyesi#12 Yaralı

BAKMADAN GEÇME!