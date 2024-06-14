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Otlukta başladı fabrikaya sıçradı

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#İzmir#Bornova#Yangın
Otlukta başladı fabrikaya sıçradı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 07:00

İzmir’in Bornova ilçesinde dün saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, 7045 Sokak’ta yol kenarlarındaki otlarda yangın çıktı.

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Alevler, kısa sürede yayılarak yakındaki bir palet fabrikasının bahçesine kadar geldi. Bahçede tutuşan paletlerden çıkan alevler fabrikaya da sıçradı. Fabrikanın bahçesindeki paletlerin bir bölümü alevler ulaşmadan başka alana taşınarak uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına çevre işletmelerde çalışan işçiler de destek verdi. Fabrikadaki iki otomobil de çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarılarak, yanmaktan kurtarıldı. Alevler, itfaiye ekiplerinin çabası sonucu 1 saatte kontrol altına alındı. Fabrikada büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

CAN DOSTLAR ALEVLERDEN KURTARILDI

Yangında Bornova Belediyesi’ne ait fidanlığın tamamı ile Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün de bulunduğu Can Dostlar Yerleşkesi’nin bir kısmı da zarar gördü. Hasta sokak hayvanlarının tedavi edildiği merkezde mamaların ve çeşitli malzemelerin bulunduğu iki depo tamamen yanarken, alevler hasta hayvanların tedavi edildiği ve gözlem altında tutulduğu binalara kadar ulaştı. Bornova Belediyesi personellerinin gayretiyle, 110 köpek ve 70 kedinin bulunduğu barınak tamamen boşaltıldı. Sokak canları, hiçbir zarar görmeden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Pako Sokak Hayvanları Yaşam Kampüsü’ne götürüldü. 

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#İzmir#Bornova#Yangın

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