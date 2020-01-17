Otlukbeli Savaşı nedir? Kimler arasında nerede yapıldı ve sonuçları

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Akkoyunlu Devleti ile Osmanlı Devleti arasında gerçekleşen savaşın galibi Osmanlı Devleti olmuştur.

Otlukbeli Savaşı Tarihi

Otlukbeli savaşı 11 Ağustos 1473 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu tarih İstanbul'un fethi üzerinden yirmi yıl sonrasına rastlamaktadır. Hicri takvime göre 878 senesinin Rebiülevvel ayına denk gelmektedir. Bu tarihler Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa'ya kendisini kabul ettirdiği bir dönemdir. Fakat buna rağmen Osmanlı devleti Anadolu'da bazı karışıklıklar ile mücadele etmekteydi. Bu savaş, Anadolu'da mutlak bir güç kazanmak adına önem taşımaktadır.

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Otlukbeli Savaşı Özeti

Otlukbeli savaşı Anadolu'da hüküm süren Akkoyunlu devleti ve Osmanlı arasında gerçekleşmiştir. Akkoyunlu Devleti Anadolu'da bu dönemde oldukça güçlüydü. Ve Osmanlı hâkimiyetine karşı mücadele içerisindeydi. Hatta diğer devletlerle birleşerek Osmanlı için tehdit oluşturmaktaydı. Akkoyunlu Devleti’nin bu mücadelesine Fatih Sultan Mehmet tarafından müdahale edilmek istendi. Bunun üzerine Fatih ordularıyla birlikte yola çıktı.

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Fatih'in ordusu Akkoyunluların başı Uzun Hasan ordularıyla karşılandı. Uzun Hasan'ın birliklerinin büyük bölümü öncü Osmanlı birlikleri tarafından bozguna uğratıldı. Bu olay savaşın gidişatını ciddi ölçüde Osmanlı lehine çevirmiş oldu.

Asıl savaş ise Tercan ve Erzincan arasında kalan Otlukbeli mevkiinde gerçekleşti. Savaşın sonunda Uzun Hasan komutasındaki ordular mağlup oldu.

Otlukbeli Savaşının Önemi

Akkoyunlu Devleti o dönemde Osmanlı'nın Anadolu'daki en kuvvetli rakibiydi. Bunun öncesinde Fatih Sultan Mehmet Trabzon'daki Rum devletine son vermişti. Aynı zamanda İç Anadolu'daki Karamanoğullarını da yenmişti. Bu rakiplerden sonra Akkoyunlu tek güçlü rakipti. Bu savaş Osmanlı Devleti’nin Anadolu'daki en güçlü rakibini yenmesi anlamına geliyordu. Bu tarihten sonra Osmanlı Anadolu'da birliği sağlayarak hedefini diğer bölgelere çevirmiş oldu.

Otlukbeli Savaşı’nın bir diğer önemi de savaşta kullanılan silahlardır. Fatih Sultan Mehmet savaşı kazanmak adına muharebe sırasında havan topunu kullandırmıştır. Bu durum Osmanlı tarihinde bir ilktir. Otlukbeli Savaşı Osmanlı tarihinde ilk kez havan topunun kullanıldığı savaştır. Bunun sonrasında diğer savaşlarda da havan topu kullanılması yaygınlaşmıştır.

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Otlukbeli Savaşının Nedenleri ve Sonuçları

Otlukbeli Savaşı’nın en önemli nedeni, Akkoyunlu Devleti’nin Osmanlı'ya galip gelmek için diğer devletlerle yaptığı anlaşmalardır. Uzun Hasan'ın Venedikliler ile birlik içerisine girmesi savaşı tetikleyen bir etkendir.

Venedikliler Akkoyunluları kullanarak Anadolu'ya sızma telaşındaydı. Ve Akkoyunlular da Osmanlıyı yenmek için Venedik'ten silah talep ediyordu. Venedik ve Akkoyunlu arasında kurulmaya çalışılan bu birlik, Osmanlı hâkimiyetini önemli ölçüde tehdit etmekteydi. Hatta Venediklilerin Anadolu'ya sızmaları Anadolu'daki Müslüman hâkimiyetini sarsacaktı. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Otlukbeli üzerine sefere çıkma kararı almıştır.

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Akkoyunlu Devleti’nin Osmanlı Devleti ile husumeti Timur dönemine dayanmaktadır. Timur'un Yıldırım Beyazıt ile yaptığı Ankara Savaşında Akkoyunlular Timur'un yanında yer almışlardır. Osmanlı'nın Ankara Savaşı’nda yenilmesi Akkoyunluları güçlendirmiştir. Bu cesaretle Akkoyunluların hedefinde Osmanlı'yı yıkmak bulunmaktaydı. Bu amaçla Akkoyunlular Anadolu'da faaliyetler sürdürüyorlardı. Onların girdikleri bu eylemler Otlukbeli Savaşı’nın çıkmasına neden olmuştur.

Osmanlı Devleti’nin mutlak zaferiyle sonuçlanan Otlukbeli savaşı önemli neticeler barındırmaktadır. Bu savaş;

- Anadolu'da Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırlarını genişletmiştir. Osmanlı'nın sınırları Doğu Anadolu'ya varmıştır.

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- Türkmenlerin artık Osmanlı ile mücadele edemeyeceğinin kanıtıdır. Osmanlı gerek savaş teknikleri gerekse kullandıkları silahlarla üstün olduğunu kanıtlamıştır.

- Osmanlı İmparatorluğu Anadolu'da ciddi bir siyasi birlik elde etmiştir. Bu savaşta Osmanlı'nın varlığını tehdit eden önemli bir rakip yenilmiştir.

- Akkoyunlu Devleti bu savaşta önemli ölçüde güç kaybetmiştir. Bu savaş Akkoyunluların ilerleyen dönemde Şah İsmail tarafından yenilmesinin de nedenidir.