Otluk alanda çıkan yangında atıl durumdaki araç lastikleri yandı

Orhangazi- Gemlik karayolu Gedelek Kavşağı yakınlarındaki otluk alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek arsada bir oto lastikçiye ait olan atıl durumdaki araç lastiklerine de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Lastikler ise tamamen yandı.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.