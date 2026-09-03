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Otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Güncelleme Tarihi:

#Bilecik#Yangın#Orman Yangını
Otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 11:44

Bilecik'te otluk alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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Yangın, Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Beşikli Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Yenice Kumcadüz Mevkiinde otluk alanda yangın başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrarken, yangına hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor.

Otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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#Bilecik#Yangın#Orman Yangını

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