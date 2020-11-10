Otları yakayım derken 15 dönüm araziyi yaktı!

Manavgat’ın Uzunkale Mahallesi Tefekli mevkisinde zeytin bahçesinde kurumuş ot ve dalların toplanarak yakılması sonucu saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Büyüyerek hızla yayılan yangına ilk müdahaleyi Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaptı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri de müdahale etti. Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait su ikmal araçları da yangın söndürme çalışmasına katıldı. Çıkan yangında 7 dönümü koru ormanı, 8 dönümü tarım arazisi olmak üzere 15 dönüm alan zarar gördü.

Yapılan inceleme sonucu yangının D.Ö.’nün zeytin bahçesindeki kurumuş ot ve dalları yakmak istediği sırada çıkıp, ormana sıçradığı belirlendi. Gözaltına alınan D.Ö., ’taksirle orman yangınına sebep olmak’ suçundan savcılığa sevk edildi.