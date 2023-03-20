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Otlaktan dönen 25 koyun yolda bir bir öldü

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#Mersin#Koyun#Zehirlenme
Otlaktan dönen 25 koyun yolda bir bir öldü
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 23:32

Mersin’de otlaktan ahıra götürülen sürüdeki koyunlardan 25'i yolda öldü. Koyunların, otlama sırasında zirai ilaçlama yapılan bölgede zehirlendiği öne sürüldü.

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Olay, akşam saatlerinde Tarsus ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde otlaktan ahıra götürülen sürüdeki 25 koyun, yolda bir bir yere yığıldı. Çoban, durumu hayvanların sahibi Ali Varlı'ya bildirdi. Bölgeye gelen Varlı, 25 koyununun öldüğünü, birçok koyunun da hastalık belirtisi gösterdiğini belirledi. İhbar üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri inceleme için hayvanların öldüğü bölgeye geldi. Ekipler, hayvanların ölüm nedenini tespit etmek amacıyla koyunlardan birini incelemek için laboratuvara yolladı.

Öte yandan hayvanların sahibi Varlı ise bahçelerdeki zirai ilaçlama nedeniyle koyunlarının öldüğünü iddia etti. Varlı birçok koyunun da hastalık belirtileri gösterdiğini söyledi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

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#Mersin#Koyun#Zehirlenme

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