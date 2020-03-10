Otizmli genci dövmüştü, yeniden gözaltında! Savcılık açıklama yaptı

Avcılar'da bir kişi, kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli olan Taha Alper Erdem'i darp etmişti. Vücudunda ve yüzünde yara izleri olan Erdem hastaneye kaldırılırken olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli O. M. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüpheli O.M. hakkında bugün tekrar yakalama kararı çıkarıldı. O.M. yakalanarak gözaltına alındı. Avcılar Polis Merkezi'ne getirilen O.M. ifade verdi. Emniyette işlemleri tamamlanan O.M. Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada mağdur Taha Alper Erdem'i darp eden şüpheli O.M.’nin kolluk kuvvetleri tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı aktarıldı. Başsavcılık daha sonra mağdur Taha Alper Erdem'in otizm hastası olduğunun rapor ile anlaşılması, mağdurda mevcut yaralanma derecesi ve Adli Tıp Kurumu raporunun alınmamış olması ayrıca şüphelinin güncel adresinde ikamet etmediğinin tespit edilmesi konuları göz önünde bulundurarak, O.M.’nin gözaltına alınması ve adliyeye mevcutlu olarak getirilmesi talimatı verildiğini açıkladı.