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Gündem
Aydemir KADIOĞLU /İSTANBUL
Haber Giriş: 16.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Otizmli gence dayağa 6 ay ceza

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Otizmli gence dayağa 6 ay ceza
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İstanbul Avcılar’da annesiyle yaşayan otizmli Taha Alper Behrem (19), 8 Mart günü aynı sokakta oturan teyzesine giderken yoldan geçen otomobilin sürücüsü Okan Metin (24) tarafından, ‘kız arkadaşına laf attığı’ iddiası ile darp edilmişti.

Behrem’in ailesi tarafından Küçükçekmece Adliyesi 1. Asliye Ceza Hakimliği’nde açılan davanın dün görülen ilk duruşmasına Taha Alper Behrem, annesi Zeliha Yıldırım ve yakınları katıldı. Mahkeme başkanı, müşteki, sanık ve tanıkları dinledikten sonra sanık Okan Metin’i önce 10 ay, daha sonra indirimle 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Behrem’ın avukatı Arzu Yıldız Orğun, “Mahkeme haksız tahrik indirimi uyguladı, sanık hakkında bizce yerinde bir karar değil. 6 ay hapis cezası aldı hapis yatmayacak. Biz buna itiraz edeceğiz. İstinafa gideceğiz. Sayın mahkeme bunu kanun gereği yaptı. Bakalım istinaftan nasıl bir karar çıkacak” dedi.

MÜCADELE SÜRECEK

Anne Zeliha Yıldırım ise kararın yeterli olmadığını belirterek, “Bu süreç bizi çok yıprattı fakat eninde sonunda o sabıka alacak, bir daha bu çocuklara dokunamayacaklar.

Biz elimizden geleni devam ettireceğiz. O kişi ne Alper’in ismini ne benim ismimi hiçbir zaman unutamayacak çünkü ben oğlumu yarı yolda bırakmayacağım. Bu hukuk çerçevesi içerisinde olan savaşımı sonuna kadar devam ettireceğim. Benim tüm amacım onun siciline işlenmesi en ağır cezayı alması” İfadelerini kullandı.

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