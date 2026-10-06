Otizmli Burak'ın inanılmaz hafızası: Şehirdeki tüm aydınlatma direklerini ezbere biliyor

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Samsun'daki tüm aydınlatma direklerinin marka, model ve güçlerini bilen Burak Çolak, hangi mahallede hangi direğin bulunduğunu ve üretici firmaların fabrikalarının adreslerini de ezbere biliyor. Burak aynı zamanda Samsun'daki tüm ilçeleri, bu ilçelerdeki mahalleleri ve neredeyse bütün muhtarları da ezbere biliyor.

‘MAHALLEDEKİ DİREKLERİN MARKASINDAN ÜRETİM ADRESİNE KADAR BİLİYOR’

Kendisi de başka bir elektrik dağıtım firmasında çalışan Yunus Çolak, oğlu Burak’ın kentteki tüm aydınlatma direklerinin marka, model ve güçlerini bildiğini belirterek, “Burak'ın ilgi alanı elektrik direkleri, sokak lambaları, sokak armatürleri ve elektrik dağıtım sistemleri. Kendisi 2,5 yaşında kürdanlarla bu işe başladı. Benim de yönlendirmem ve bilgilendirmemle birlikte kürdanları halının üzerinde elektrik ve aydınlatma direğine benzeterek kendi projesini oluşturmaya başladı. Tek ilgi alanı elektrik direkleri olduğu için sevdası bu yönde gelişmeye başladı. Burak tabii büyüme çağı ve aldığı eğitimle beraber kendisini bu alanda geliştirmeye başladı. Gerek görsel zekası gerek okuma yazma becerileri arttıkça sahadaki direklerin markalarını, tiplerini, armatürlerin güçlerini, hangi mahallede hangi direğin olduğunu, hangi mahalledeki direğin hangi markaya ait olduğunu ve bu markanın nerede üretildiğini, adresine kadar hepsini biliyor. Herhangi bir mahalleyi sorduğumuzda, Samsun'da o mahalledeki direklerin markasını, fabrikasını, hangi firmanın ürettiğini, hangi firmanın yaptığını ve adresine kadar tamamını arabayla giderken bile söyleyebiliyor. Hiç çalışmadığı bir yeri sorduğumuzda bile kendisi Google'dan bakarak bunları tamamen ezberledi ve geliştirdi. Şu anda da bu sektörde ve otizm alanında kendisini bu kadar geliştirdiği için ben de babası olarak çok gurur duyuyorum. Burak'ın bu marka ve direk ilgisiyle alakalı kendisi bir geliştirme yaptı, proje yaptı. Dünyada her şeyin günü olduğunu biliyor Burak. Öğretmenler Günü olsun, doğum günleri olsun, Dünya Çevre Günü olsun gibi. Burak da bu markalara, 14 Ağustos Dünya Markalar Günü diye bir proje yaptı. Takip ettiği, dağıtım sektöründe üretim yapan yaklaşık 23 firmaya kendisi 14 Ağustos Dünya Markalar Günü diye bir gün armağan etti” dedi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

‘BİRÇOK ŞEHİRDEKİ DİREK ÜRETİCİLERİ DAVET ETTİ’

Oğlunun ilgisinden dolayı birçok direk yapım şirketinin onu davet ederek fabrikalarında gezdirdiklerini söyleyen Yunus Çolak, “Burak'ın ilgi duyduğu markalar, kendisini internetten görerek davet ettiler. Özellikle İstanbul'da, Ankara'da ve Çorum'daki direk fabrikalarına bizi davet ettiler. Bizi fabrikalarında gezdirdiler. Burak'ın çok sevdiği imalatı gösterdiler. Çok mutlu oldu. Ben de bir babası olarak oğlumun bu kadar mutlu olmasından mutlu oldum. Kendi hayalinin gerçekleştirilmesinde, hayalinin peşinde koşmasından dolayı ve ben de onun arkasında olduğum için güzel bir etki oluşturduk diyebiliriz. Otizm alanında da fırsat verildiğinde çocuklarımızın neler yapabileceğini, neleri başarabileceğini Burak da bize göstermiş oldu. Biz Burak'ın hayalinin peşindeyiz. Hayalinin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Sırada diğer firmalar var. Onlardan da davet gelirse gideceğiz inşallah. Ayrıca Burak'ın farklı özellikleri de var. Burak mesela Samsun ilinde kaç tane ilçe var, o ilçede kaç tane mahalle var, muhtarları, muhtarlarıyla beraber o mahallede olan direklerin markalarını, direklerin üzerindeki armatürlerin markalarını ve güçlerini mahalle mahalle hepsini biliyor. Mevcut belediye başkanlarından tutun da eski belediye başkanlarına kadar, yol haritalarından tutun da aynı isimde olup farklı ilçelerde bulunan mahallelere kadar hepsini biliyor. Mesela Alan Mahallesi Salıpazarı ilçesinde varsa, farklı bir ilçede de varsa onların hepsini biliyor. Muhtarlarıyla beraber. Yani bu tarz özellikleri çok fazla” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘14 AĞUSTOS DÜNYA MARKALAR GÜNÜ'NÜ ÇALIŞANLARA ARMAĞAN EDİYORUM’

Elektrik dağıtım sektörünün en sevdiği alanı olduğunu söyleyen Burak Çolak ise şöyle konuştu:

“Elektrik dağıtım sektörü benim büyük ilgi alanım. Elektrik direklerini, aydınlatma direklerini, LED armatürleri, kabinleri, ayırıcıları, izolatörleri, transformatörleri ve panoları biliyorum. Takip ettiğim 23 marka var ve daha da gelişeceğim. Kendi bulduğum 14 Ağustos Dünya Markalar Günü'nü onlara armağan ediyorum.”

Gözden Kaçmasın Kuşları vahşice katledip görüntüleri sanal medyada paylaşmıştı: Yusufcan Turay tutuklandı Haberi görüntüle