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Haber Giriş: 03.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Otizme 'mavi ışık' yaktık

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Otizme 'mavi ışık' yaktık

Dün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ydü. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ‘Otizme mavi ışık yak’ sloganıyla çok sayıda etkinlik düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önceki gece mavi renkle aydınlatıldı. Gündüz de otizmli çocuklar ahşap boyama etkinliğinde buluştu. Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da 10 yaşındaki otizmli Ayşe Nisa Bostan’ın dileğini yerine getirdi. Küçük Ayşe Nisa’ya kedi sahiplendirerek, yuvası ve mamasıyla birlikte hediye etti.

Otizme mavi ışık yaktık

Anadolu Ajansı ekibi de, Ankara’daki Nimet Dr. Erdoğan Meto Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda otizmli öğrencilerle yüz yüze eğitimde bir gün geçirdi. MEB, uzaktan eğitimin ardından 2 Mart itibarıyla Türkiye genelinde tüm özel eğitim okullarında tam zamanlı yüz yüze eğitime geçmişti.

Otizme mavi ışık yaktık

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