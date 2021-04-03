Otizme 'mavi ışık' yaktık

Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önceki gece mavi renkle aydınlatıldı. Gündüz de otizmli çocuklar ahşap boyama etkinliğinde buluştu. Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da 10 yaşındaki otizmli Ayşe Nisa Bostan’ın dileğini yerine getirdi. Küçük Ayşe Nisa’ya kedi sahiplendirerek, yuvası ve mamasıyla birlikte hediye etti.

Anadolu Ajansı ekibi de, Ankara’daki Nimet Dr. Erdoğan Meto Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda otizmli öğrencilerle yüz yüze eğitimde bir gün geçirdi. MEB, uzaktan eğitimin ardından 2 Mart itibarıyla Türkiye genelinde tüm özel eğitim okullarında tam zamanlı yüz yüze eğitime geçmişti.

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