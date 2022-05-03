Otizm onu pes ettirmedi

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Kocaeli’de yaşayan otizmli Ege Deniz (25), spora 12 sene önce masa tenisiyle başladı. Masa tenisinde ve daha sonrasında yönelmiş olduğu atletizm ile yüzme sporlarında çeşitli başarılar elde etti. Deniz’in yeteneğini fark eden hocaları, onu triatlet olarak yetiştirmeye başladı. Ege Deniz, Mersin’de düzenlenen ilk defa katıldığı Triatlon Türkiye Kupası’nda 1.5 kilometre yüzdü, 20 kilometre bisiklete bindi ve 10 kilometre koşarak birinci oldu.

‘HAYATI DEĞİŞTİ’

Ege’nin spor ile tanışmadan önceki halinin çok kötü olduğunu belirten beden eğitimi öğretmeni Serkan Yüksekkaya, “Ege sporla 12 sene önce tanıştı. Çok zor durumdaydı ve psikiyatristlerin bile artık çare olamayacağı, kliniklere yatırılacak düzeydeydi. Ege’nin hayatı, spora başladıktan sonra değişti. Spora masa tenisiyle başladıktan 3-4 ay sonra yetenekli olduğu ortaya çıktı. Küçük çapta düzenlenen turnuvalara katılarak çeşitli başarılar elde etti. Ege de tabii ki bu süreçte kendisini toparladı. Masa tenisinden sonra çeşitli branşlara yönlendirdik. Yönlendirdiğimiz branşlar içerisinde yüzme ve atletizm var. Yüzme ve atletizmde çok iyi başarılar elde etti. Ege’yi triatlet yapabilmek için triatlona başlattık. Yaklaşık 7-8 aydır çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. Geçen hafta Mersin Yenişehir’de gerçekleştirilen Triatlon Türkiye Kupası bayanlar genel kategorisinde birinci oldu. Sprint mesafe koştuğu yarışmada 1 buçuk kilometre yüzdü, 20 kilometre bisiklete bindi ve 10 kilometre koştu. Biz Ege’nin bu başarısından çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı.

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‘12 SENE ÖNCEKİ EGE YOK’

Görmüş olduğu destek ve elde ettiği başarılarla artık eski Ege’nin olmadığını vurgulayan Yüksekkaya, “12 sene önceki Ege yok artık. Sporun özel çocuklara etkisini de bu şekilde görmüş olduk. Özel çocuklar çalıştığı zaman normallerle de yarışabiliyor demek istedik. Özel arkadaşlarımızın hepsini spora davet ediyorum” diye konuştu.