Gündem Haberleri

Otellere girişte kimlik ibrazı yeterli

#Kişisel Veri#Turizm#Konaklama
Otellere girişte kimlik ibrazı yeterli
Salim Uzun
Aralık 11, 2025 07:00

KİŞİSEL Verileri Koruma Kurulu, turizm sektöründe veri işleme alışkanlıklarını kökten değiştirecek nitelikte bir karara imza attı.

Yeni uygulamaya göre; konaklama tesislerinden hizmet alan misafirlerin yalnızca kimlik, ehliyet, pasaport ibrazı yeterli sayılacak. Bu belgelerden fotokopi alınması, taranması veya saklanması ise hukuka aykırı kabul edilecek.

FAZLA VERİ İŞLENİYOR

Uygulamayı değerlendiren bilişim uzmanı avukat Yaren Erdem, şu bilgileri verdi: “Konaklama tesislerinde, ‘Ne kadar çok veri, o kadar garanti’ algısı var. Bu durum veri koruma hukukunun temel ilkeleriyle çelişiyor. Çünkü, kimlik doğrulaması için ibraz yeterli. Buna rağmen birçok otel işletmesi, PMS yazılımının veya kimlik tarayıcı cihazlarının çalışma biçimi nedeniyle gereğinden fazla veri işliyor.

AĞIR CEZALAR KESİLEBİLİR

Karara uyulmaması halinde idari yaptırım cezaları uygulanabilecek. İşletmelerin, kimlik verilerinin imhası süreçlerinde yalnızca kağıt yırtma değil, veri sızıntısı riskini ortadan kaldıracak tedbirleri de alması gerekiyor.”  

YASA NE DİYOR

 Aydınlatma yükümlülüğüne aykırılık: 13.620.402 TL

 Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere aykırılık: 13.620.402 TL

 Kurul kararlarını yerine getirmeme: 13.620.402 TL

 VERBİS kayıt yükümlülüğüne aykırılık: 13.620.402 TL

 Yurtdışına veri aktarımı bildirim yükümlülüğüne aykırılık: 1.439.300 TL

İMHA SÜRECİ  BAŞLADI

Hürriyet’e konuşan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, “Yeni karara uyum sağlamaya çalışıyoruz. Öncelikle veri imha sürecini başlattık. Elbette bazı teknik sıkıntılar var. Kitle turizminin yapıldığı bölgelerde kayıt süreleri hayli uzayacak. Yine misafirlerin yaşı dikkate alınarak yaptığımız indirim kampanyalarının muhasebe ve tur operatörlerine bildirimi sırasında birtakım aksaklıklar ortaya çıkacak gibi görünüyor. Mevcut verilerin mesela 14 gün içinde imhası şeklinde bir karar alınsaydı daha uygulanabilir olurdu” diye konuştu.

 

 

 

