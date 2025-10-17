Otellere çökme iddiasına soruşturma

Haberin Devamı

Ekba Holding Yönetim Kurulu başkanı Cihan Ekşioğlu, Sezgin Baran Korkmaz’ın şirketlerinde yönetici olan Çağlar Şendil, Paramoud otelin sahibi iş insanı Şaban Kayıkçı, Sezgin Baran Korkmaz’ın eski avukatlarından Sinan Görkem Gökçe, Melike Yüksel ve Sezgin Baran Korkmaz’ın çalışanı Alpan Keskin gözaltına alındı.

Savcılığın bilgi notunda, şüphelilerin, müşteki Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş’nin acze düşmesinden yararlandıkları, 2019 ve devamında bu müşteki şirketi, yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları ve bu borcu faiz almak suretiyle müşteki şirkete verdikleri ileri sürüldü. Ayrıca müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum’da bulunan The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) otelin de üst hakkını devraldıkları ve oteli işlettikleri öne sürüldü. SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın arasında bulunduğu 10 kişi hakkında, ABD’den haksız kazançla elde edilen ‘mal varlığı değerini aklama’ suçundan yargılama yapılmıştı. Sezgin Baran Korkmaz bu dava kapsamında, 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

OTELE KAYYUM ATANDI

Şaban Kayıkçı’nın yetkilisi olduğu The Plaza Bodrum Otel ile Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş de bulunan şirket ortaklık payına el konuldu. Ayrıca, Bodrum Otel İşletmeleri Anonim Şirketi’ne, TMSF kayyum olarak atandı.