Otellerden dereye kimyasal aktı, çok sayıda balık öldü

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Akdeniz Üniversitesi (AÜ), Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Su ve Atıksu Arıtma (ASAT) Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü, AÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun ve Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun başkanlık ettiği proje kapsamında kentin farklı noktalarındaki su kaynaklarından örnekler alınıp, incelemeler yapılıyor. Bu incelemelerde su kirliliğine, deniz ve akarsu biyolojisine bakılıyor.



Bu kapsamda 10 kişilik ekip, önceki gün Manavgat ilçesine gitti. Ekipler, otellerin yoğun olduğu bölgedeki Evrenseki Nehri'nden örnek aldı. Örnek alınan yere çok yakın noktada yavru kefal balıklarının yaşamını yitirip su yüzeyinde birikmiş halde olduğunu gören ekip, incelediği bölgede sorun tespit etti. Otel havuzlarının temizliğinde kullanılan kimyasalın nehre akıtıldığını belirleyen ekip, bunu tutanakla raporladı.

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