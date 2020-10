Otellerde Türk misafire HES kodu zorunluluğu

Koronavirüs sürecinde ’Safe Tourism: Güvenli Turizm’ sloganıyla ’Güvenli Turizm Sertifikası Programı’ uygulaması ile dünyaya örnek olan Türkiye ve özellikle Antalya’da, yabancı hareketliliği devam ediyor. İçişleri Bakanlığı’nca 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesisleri için girişlerde HES kodu zorunlu hale getirildi. Bu uygulama, şu an için sadece Türk misafirler için geçerli.



Temizlik, maske ve mesafe kurallarının öne çıktığı yeni sosyal hayat döneminde, otellerde uygulanacak HES kodu zorunluluğunun ayrıntıları da belli oldu. Herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden HES uygulaması kodu istenecek ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra müşteri kabul edilecek. HES kodu sorgulamasının hem rezervasyon yapılırken (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) hem de müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılması, sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin rezervasyon ve tesise kabul işlemleri gerçekleştirilecek.



KORONAVİRÜSLÜ VE TEMASLILAR İZOLASYON ODASINA ALINACAK



Konaklama tesislerince genel kolluk kuvvetlerine bildirilen müşteri bilgileri, ilgili genel kolluk kuvveti birimince Sağlık Bakanlığı ile sağlanan veri entegrasyonu kapsamında Covid-19 tanısı konulma ya da temaslı olma durumuna göre de sorgulanacak. Covid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişiler misafir izolasyon odalarına alınacak.



YABANCI TURİST İÇİN GEÇERLİ DEĞİL



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı (POYD) Ülkay Atmaca, otellerde zorunlu hale getirilen HES kodu uygulamasının sadece Türk misafirler için geçerli olduğunu, yabancı turistler için geçerli olmadığını belirterek, "Normalleşme sürecinde otellere yeni bir zorunluluk daha geldi. Bu da HES kodu. Türk misafirlerimiz artık 1 Ekim’den beri otellere geldiklerinde, giriş yapmadan önce mutlaka HES kodunu bize bildirmek zorundalar. Sezon hala devam ediyor. İyi bir yıl geçirdik. İyi bir ekim geçirdik. Havalar da iyi gidiyor. Ruslar birinci sırada yine, Ukrayna hızını kesmeden devam ediyor. İngiltere’nin aldığı kararın politik ve siyasi olduğunu düşünüyorum. Çünkü turizm sektöründe bu kadar önlemlerin alındığı, güvenilir turizm sertifikasının bu kadar iyi uygulandığı bir ülkeye karşı karantina kararının yanlış olduğunu düşünüyorum" dedi.



’KIŞA KONSANTRE OLDUK’



Konsantrasyonun bundan sonra kışa yönelik olduğunu vurgulayan Ülkay Atmaca, "Çünkü yavaş yavaş oteller kapanmaya başladı bazı bölgelerimizde. Bu sene zaten pandemi nedeniyle ancak yüzde 50 civarında otel açmıştık. Birkaç haftadır başlayan yavaş yavaş kapanmalar söz konusu bazı bölgelerimizde. Dolayısıyla açık otel sayımız her geçen gün biraz daha azalıyor. Kışa konsantre olduk. İngiltere ile ilgili büyük umutlarımız vardı kışla ilgili. İngiltere’nin bizi kırmızı listeye alması üzücü. Umarım İngiltere bir an önce bu kararından vazgeçer ve eskiden olduğu gibi veya pandemi döneminde olduğu gibi İngilizlerin Türkiye’ye gelmesine izin verir" diye konuştu.