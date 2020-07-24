‘Otellerde şunlara dikkat edin’

‘ODAYA GİRER GİRMEZ BALKONU AÇIN’

Ayşegül SARAÇ: soruyor:

Bayramda ufak bir tatil için cesaret edip evimizden ve şehrimizden çıkıp bir otele gitmek istiyoruz. Ancak koronavirüs açısından endişeliyiz. Otellerde risk durumu nedir ve nelere dikkat etmeliyiz?

PROF. DR. DERYA ULUDÜZ (Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi): Görünen o ki, Türkiye’deki oteller Sağlık Bakanlığı’nın kurallarını titizlikle uyguluyor, maksimum yüzde elli kurallarına uyuyorlar. Peki siz nelere dikkat etmelisiniz? Öncelikle, otele girdiğinizde resepsiyon sizi camlı bölmelerde karşılıyor mu? Resepsiyonda direk temasta bulunmamak önemli. Otellerin restoranları en korktuğumuz alanlardı. İdeal olanı, restoranlarda servisin cam bölmelerden yapılması. Örneğin salata bölümünde garson istediğiniz salatayı hazırlıyor ve tabağı size uzatıyor. Böylece herkesin dokunduğu servis aletlerine dokunmak zorunda kalmıyorsunuz. Fiziksel mesafeyi korumak için yerdeki mesafe işaretlemelerine dikkat edin. Uymayanların uyarılması gerekiyor. Kapalı ortamda maskesiz dolaşmayın. Masaya oturduğunuzda ambalajlanmış bıçak çatalları kullanın. Odanıza girdiğinizde klima açık olmamalı. Mümkün olduğunca klimalı alanlardan uzak duracağız. Odada klima açmak yerine balkon kapısını açıp havalanmasını sağlamak en sağlıklı yöntem. Odaya girer girmez ilk işiniz balkon kapısını açmak olsun. Havuzlar küçük veya kalabalıksa girmemenizi tavsiye ederim. Zira etrafınız havuz seven çocuklarla dolabilir ve fiziksel mesafenin korunması çok kolay olmayacaktır. Bu yıl bol bol denize girme zamanı! Denize tenha alanlardan girmeye çalışın. Denizde maske takamayacağınız için fiziksel mesafeyi korumak daha önemli hale geliyor. Tabii yandaki şezlong ile mesafenizin kurallara göre ayarlanmış olmasına da dikkat edin. Otel içinde odanız dışında umumi tuvaletlere ve duş alanlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Mümkün olduğunca girmemeli ama girmek zorunda kalırsak iyi dezenfekte edildiğine dikkat edilmeli.



‘MASKE VE MESAFENİN ÖNEMİ DENEYLERLE KANITLANDI’

Cansu NEHİR: soruyor:

Vakaların istenilen seviyeye düşmemesine sebep olarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmemesi gösteriliyor. Bir sıralama yapılacak olsa en fazla ihlal edilen ve vaka artışına sebep olan kural maske mi, mesafe mi, hijyen mi ve neden?

PROF. DR. İSMAİL BALIK (Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi):

Maske ve mesafe... Ve tabi devletin aldığı kısıtlamaların çok hızlı kaldırılmış olması. Artık maske, mesafe ve el hijyenine uyulmasının bulaşmayı önlediği kesin olarak biliniyor. Bu, hem birçok deneysel çalışma ile hem de hastalığın görüldüğü topluluklarda bu kurallara uyumun etkisinin, hastalığın yayılmasına ya da azaltılmasına direkt etkisi ile gösterilmiştir. Bu nedenle, kısıtlayıcı tedbirlerin sırayla kaldırılmasından sonra oluşan rehavet ile toplumun bir kısmının bile olsa tedbirlere uymaması sonucu vakalarda istenilen düşüş olmuyor. Maske, mesafe ve hijyen yani el temizliği kuralını birlikte titizlikle kullanmak hastalığın yayılmasını kesin önleyecektir. Temas eden herkesin maskeli olması ve mesafenin de 1.5 metreden yakın olmaması halinde bulaşma olmaz. Maske kullanım kontrolü daima kendi elimizde olduğu için daha öncelikli öneme sahiptir. Yani fiziksel mesafeye biz uysak da başka biri sizin kontrolünüz dışında yakınlaşarak uymayabilir. Maske burnu kapayacak şekilde doğru kullanılmalı ve temizliği yapılmadan yüz bölgesine asla el değdirilmemelidir.

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