Oteller ve konaklama yerleri açık mı? İçişleri Bakanlığı, kademeli normalleşme planını açıkladı!

İçişleri Bakanlığı, 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından yapılan Kabine Toplantısı’nda kademeli normalleşmeye dair yeni tedbirler ve kararları açıkladı. Bu durum, kademeli normalleşmenin uygulanacağı 1 Haziran’a kadar olan süreçte oteller ve konaklama yerleri açık mı sorularını beraberinde getirdi. Peki, oteller ve ve konaklama yerleri açık olacak mı? İşte detaylar…

KADEMELİ NORMALLEŞME PLANI

17 Mayıs Pazartesi sabah saat 05.00’te sona eren tam kapanma sürecinin ardından başlayan kademeli normalleşme planına göre, hafta içi sokağa çıkma yasağı 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak. Hafta sonu ise tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanırken, 10.00-17.00 saatleri arası market, manav, bakkal açık olacak. Bunun yanında, şehirlerarası kısıtlamalar kaldırılırken, AVM'ler 10.00 ila 20.00 arasında hizmet verecek. Kademeli normalleşme takvimi 1 Haziran'a kadar uygulanacak.

OTELLER VE KONAKLAMA YERLERİ AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan genelgeye göre oteller ve konaklama yerleri ile ilgili son durum şu şekilde:

- Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri (yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç) ile konaklama tesislerinin (otel, motel, apart otel, pansiyon vb.) içerisinde bulunan yeme-içme yerleri (sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde) aynı masada aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebileceklerdir.

- Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezleri kapalı tutulacak ve bu alanlarda müşteri kabul edilmeyecektir.

- Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinliklere kesinlikle izin verilmeyecek, bu yerlerde yoğunlaşmanın önüne geçilebilmek adına fiziksel mesafe kurallarına azami özen gösterilecektir.

- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan süre ve günlerde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması (bedelinin tamamı ödenmiş olmak kaydıyla) vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlayacak olup bu amaçla seyahat edecek vatandaşlarımızın denetimlerde rezervasyon ve ödeme belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

- 30.09.2020 tarih ve 16007 sayılı ile 28.11.2020 tarih ve 19986 sayılı Genelgelerimiz doğrultusunda konaklama tesislerinin denetimleri etkin şekilde sürdürülecek, sahte rezervasyon başta olmak üzere her türlü kötüye kullanımın önüne geçilecektir.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara