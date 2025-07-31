Oteller güvenli hale getirilecek

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BOLU Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta 36’sı çocuk, 78 kişinin öldüğü yangının ardından Uludağ’da da kapatıldığı için müşterisi bulunmayan Kervansaray Otel’de 27 Mart’ta çıkan yangında, eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta (25) ve eşi Fikriye Usta (54) hayatını kaybetti.

15 OTELİN RUHSATI YOK

Her iki otelde çıkan yangınlar sonrası kayak merkezlerindeki otel ve tesisler gözlem altına alındı. 8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhanenin bulunduğu Uludağ’da, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, özel otel ve konaklama tesislerinde incelemede bulundu. Denetimler sonrası birçok tesiste olası yangın ve felakete karşı eksiklikler tespit edilip, verilen süre içinde bunların giderilmesi için işletme sahiplerine tebligat gönderildi. Otellerden 17’sinin çalışma ruhsatı Osmangazi Belediyesi, turizm işletme belgeleri ise Bakanlık tarafından iptal edildi. 2’nci Oteller Bölgesi’nde yeni açılan bir otel eksikliklerini tamamlayıp, ruhsatını aldı. Bir diğer işletme ise ‘yürütmeyi durdurma kararı’ aldı.

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31 ARALIK’A KADAR SÜRE

Şu anda ruhsatı bulunmayan 15 otele, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile eksikliklerini gidermesi için 31 Aralık’a kadar süre verildi. Giderilecek eksiklikler sadece yangın önlemleriyle sınırlı değil. Tesislerin kaçak olan tüm katlarını yıkıp, binalarını depreme dayanıklı hale getirmeleri de gerekiyor. Otellerin her birinin ortalama masrafının ise 20 ile 60 milyon lira arasında olması bekleniyor.

Osmangazi Belediyesi yetkilileri de otellerin sadece yangın önlemleriyle ilgili eksikliklerini gidermesinin yeterli olmayacağını belirtti. Tesislerin, binalarını depreme dayanıklı hale getirdikten sonra bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla çalışma ruhsatı alabileceklerini, aksi halde ruhsatları yenilenmeyeceği için yeni sezonda kapalı kalacaklarını kaydetti.

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Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği yetkilileri ise otellerin yeni sezona kadar tüm eksikliklerini gidermesinin çok kolay gözükmediğini ifade etti. Bu durumda yeni sezonda Uludağ’daki otellerin büyük bölümünün müşteri kabul edememe riski ile karşı karşıya kalacağını belirtti.