Otelin su deposunda yalıtım yapan 4 işçi zehirlendi

Olay, öğle saatlerinde, Hayrullah Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. Su deposunda yalıtım yapan işçilerden Hasan Çam, zehirlenme nedeniyle fenalaşınca bulunduğu yerden çıkamadı. Bunun üzerine Bünyamin Çatalbaş (20), E.Ç. (16) ve Ö.Ç. (17) depoya indi ancak Çam'ın 3 arkadaşı da zehirlenerek, fenalaştı. Bir süre sonra işçilerden Hasan Çam, Bünyamin Çatalbaş ve Ö.Ç., kendi imkanlarıyla depodan çıkıp, hastaneye giderken, E.Ç. için yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü ayrıca bölgedeki ekiplerin kullanması için olay yerine çok sayıda gaz maskesi gönderdi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu E.Ç., kuyudan çıkarılarak, arkadaşlarının bulunduğu hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan 4 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İşçilerin kullandıkları malzeme nedeniyle zehirlendiği öğrenildi.