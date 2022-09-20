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Otelin havuzunda kalp krizi geçiren Orkun, boğuldu

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#Adana#Havuz#Kalp Krizi
Otelin havuzunda kalp krizi geçiren Orkun, boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 12:57

Adana’da yüzmek için girdiği otelin havuzunda kalp krizi geçiren Orkun Songürer (32), boğuldu.

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Olay, dün Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Kaldığı otelde kimsenin olmadığı havuza yüzmek için giren Orkun Songürer, rahatsızlandı. Bir süre sonra Songürer’in havuzda hareketsiz yattığını gören görevlinin ihbarı üzerine otele polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Orkun Songürer’in boğulduğu saptandı.

Otelin havuzunda kalp krizi geçiren Orkun, boğuldu

Orkun Songürer’in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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#Adana#Havuz#Kalp Krizi

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