Otelin havuzunda kalp krizi geçiren Orkun, boğuldu

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Olay, dün Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Kaldığı otelde kimsenin olmadığı havuza yüzmek için giren Orkun Songürer, rahatsızlandı. Bir süre sonra Songürer’in havuzda hareketsiz yattığını gören görevlinin ihbarı üzerine otele polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Orkun Songürer’in boğulduğu saptandı.

Orkun Songürer’in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.