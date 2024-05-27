Otelin 5'inci katından düşerek ölmüştü... Arkadaşı serbest bırakıldı

Haberin Devamı

Olay, dün sabah saatlerinde El Hacı Mahmut Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Otelin 5'inci katındaki odada kalan ve kentteki bir eğlence merkezinde çalışan İlknur Özaslan, bilinmeyen bir nedenle pencereden düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, üzerinde sadece etek olan Özaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze morga kaldırılırken, Özaslan'ın düşmeden önce odada, aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı Merve A. ile tartıştığı iddia edildi. Merve A. gözaltına alınırken, cenaze işlemleri sonrası İstanbul'a gönderildi. Merve A. da emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Merve A. işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.