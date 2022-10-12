Otelin 5. katından düşmüştü! Mahkeme 'İntihar değil cinayet' dedi

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Gamze Açar, 31 Ekim 2020 günü iş görüşmesi için gittiği Ankara Kızılcahamam’daki bir otelin 5. katında bulunan odanın balkonundan düşüp hayatını kaybetmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında, Gamze Açar’ın otelde görüştüğü ve kendilerini devremülk şirketi çalışanları olarak tanıtan Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker tutuklanırken, Hüseyin Emre Gürgen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yargılama sürecinde, tutuklu Mehmet Doğan ve Emre Eker de tahliye edilmişti.

Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması dün yapıldı. Sanık avukatları olayın intihar olduğunu ileri sürerek müvekkillerini beraatına karar verilmesini istedi. Sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi ve beraatlerini talep ettiler.

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İYİ HAL İNDİRİMİ YOK

Mahkeme sanık Rıza Doğan’a ‘kasten öldürme’, ‘nitelikli cinsel istismar’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl ceza verirken, sanık Mustafa Emre Demiral ise ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme verdiği cezadan iyi hal indirimi yapmadı.

Tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen ise beraat etti.