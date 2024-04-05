Otele saldırısında mermi isabet eden metrobüste yaşanlar kameraya yansıdı

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Olay, geçtiğimiz gün saat 00.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi 1. Değer Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan 4 katlı otelin önüne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, uzun namlulu silahla otele ateş açtı. Açılan ateş sonucu otele çok sayıda mermi isabet ederken, şans eseri yaralanan olmadı. Şüphelilerin açtığı ateş sonucu seyir halindeki bir metrobüse ise mermi isabet etti. Saldırıya karışan şüpheliler kaçarken otel görevleri durumu polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Otelin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, sokakta uzun namlulu silaha ait çok sayıda boş kovan buldu. Olay yeri inceleme ekipleri, hem otelde hem de metrobüste uzun süre inceleme yaptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda polis ekipleri kaçan şüpheleri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bu arada merminin isabet ettiği metrobüsteki panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda metrobüsün kapı camına kurşun isabet ettiği ve panik yaşayan yolculardan bazılarının kendilerini yere attığı görülüyor.