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Otelden çalıp otel açtılar

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#Otel Hırsızlığı#Dolandırıcılık#Milyon Dolarlık Hırsızlık
Otelden çalıp otel açtılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2026 07:00

5 yıldızlı otelde resepsiyonda müşterilerden aldıkları paraları ceplerine koyan ve çeşitli yöntemler uygulayan 5 çalışan, oteli yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğrattı. Genel müdür ve muhasebe müdürünün, çaldıkları paralarla 20 odalı butik otelin işletmesini aldıkları ortaya çıktı.

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İSTANBUL Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran Fatih'teki 5 yıldızlı otelin sahibi Ö.Ş., çalışanları tarafından parasının çalındığını söyleyerek şikâyetçi oldu. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada yaklaşık 1 milyon dolarlık hırsızlık olayı ortaya çıkarıldı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmalarda, otelin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, resepsiyonda bulunan çalışanların müşterilerden aldıkları nakit paraları ceplerine koyduğunu belirledi. Bu gelişme üzerine derinleştirilen soruşturmada, hırsızlığın organize şekilde yapıldığı tespit edildi.

Otelden çalıp otel açtılar

DOLULUĞA RAĞMEN OTEL ZARAR ETMİŞ

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Otelin 2 yıldır yüzde 85 doluluk oranıyla çalışmasına rağmen zarar ettiğini belirleyen polis ekipleri, 21 Eylül'de operasyon düzenledi. Operasyonda otelin kadın genel müdürü Sidar Y. (45), muhasebe müdürü Selman M.K. (47) ile resepsiyon, belboy ve muhasebe bölümlerinde çalışan E.K. (27), M.A. (38), S.Ç. (52), M.T. (34), M.S.Ö. (19) ve A.B. (43) gözaltına alındı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin yurtdışından rezervasyon yapan ancak otele gelmeyen müşterilerin ödedikleri paraları zimmetlerine geçirdikleri, restoran bölümünden elde edilen gelirleri kendi hesaplarına aktardıkları ve odalarını beğenmeyerek daha büyük odalara geçen müşterilerin ödedikleri ücretleri de çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin son 2 yılda yaklaşık 1 milyon doları çaldıkları tespit edildi.

Otelden çalıp otel açtılar

ÇALDIKLARI PARALARLA OTEL ALDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Çalışmaların devamında ise otelin genel müdürü Sidar Y. ile muhasebe müdürü Selman M.K.'nin çaldıkları paralarla Fatih'te 20 odalı bir otelin işletmesini aldıkları ve çalıştırdıkları ortaya çıkarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sidar Y., Selman M.K. ile resepsiyon görevlileri E.K., M.A. ve S.Ç. tutuklandı. M.T., M.S.Ö. ve A.B. hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulandı.

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Otelden çalıp otel açtılar

Resepsiyondaki çalışanların, müşterilerden aldıkları nakit paraları ceplerine koyduğu anlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Otelden çalıp otel açtılar

 

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#Otel Hırsızlığı#Dolandırıcılık#Milyon Dolarlık Hırsızlık

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