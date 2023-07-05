×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Otelde yangın paniği: 5 kişi dumandan etkilendi

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Karşıyaka#Yangın
Otelde yangın paniği: 5 kişi dumandan etkilendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 11:50

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki 5 katlı bir otelin 2'nci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 5 kişi dumandan etkilendi.

Haberin Devamı

Yangın saat 10.30 sıralarında Tuna Mahallesi İbrahim Yılmaz Sokak'ta bulunan 5 katlı bir otelin 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Oteldekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otelde yangın paniği: 5 kişi dumandan etkilendi

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, alevler yayılmadan, Yangın yaklaşık 40 dakikada söndürüldü. Otelin 2'nci katında bulunan ve dumandan etkilenen 5 kişi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otelde yangın paniği: 5 kişi dumandan etkilendi

Haberin Devamı

Tedaviye alınan 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Otelde yangın paniği: 5 kişi dumandan etkilendi

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Karşıyaka#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

Baba, çaldığım Picassoyu geri vermeme yardım eder misin 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

'Baba, çaldığım Picasso'yu geri vermeme yardım eder misin?' 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

#Pablo Picasso
İnsanların yüzde 40ı hap yutamama sorunu yaşıyor Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

İnsanların yüzde 40'ı hap yutamama sorunu yaşıyor! Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

#Sağlık
‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

#Diş Sağlığı