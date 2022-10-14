Otelde yangın: 12 kişi hastaneye kaldırıldı! Şüpheli bar işletmecisi

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Marmaris ilçesi Siteler Mahallesi 209'uncu Sokak'ta faaliyet gösteren 30 odalı 3 yıldızlı otelin bar kısmında, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Tedirginliğe neden olan yangında, itfaiye erlerinin söndürme çalışmasına, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi. İki saatlik müdahale sonucu söndürülen yangında, otelde önemli oranda zarar oluştu, dumandan etkilenen 2'si çocuk 12 tatilci hastaneye kaldırıldı. Aralarında 3 yabancının da olduğu tatilcilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin ardından da taburcu edildikleri bildirildi.