Otelde vahşet! Selin’i 5. kattan attı

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Kayseri’nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi'ndeki 14 katlı Grand A Royal adlı otelin 5’inci katındaki odada önceki gece Nurettin Can Şahin (30) ile Selin Gökhan (28) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü sırada Nurettin Can Şahin, Selin Gökhan’ı art arda bıçakladı.

Nurettin Can Şahin, ardından genç kadını kucaklayıp odanın penceresinden aşağı attı. Otelin zeminindeki asma katın tavanının üzerine düşen Selin Gökhan, kanlar içinde kaldı. Gözü dönen Nurettin Can Şahin, odada bulunan ve bazı ağır olan eşyaları da defalaraca bıçaklayıp attığı kadının üzerine fırlattı.

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ASMA KATIN TAVANINDA CAN VERDİ

Otelde bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Selin Gökhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Selin Gökhan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Şahin otelde gözaltına alındı.

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Emniyette ifade vermeyen Nurettin Can Şahin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İTİRAF VİDEOSU ÇEKTİ

Öte yandan Selin Gökhan’ı katleden Nurettin Can Şahin’in olaydan hemen sonra, gözaltına alınmadan önce çektiği videoda cinayeti itiraf ettiği de ortaya çıktı. Nurettin Can Şahin’in videoda, “Hakkınızı helal edin, bana yapılan k.... unutmadım ve .... camdan attım. Sonucum cezaevi ben de biliyorum. Hakkınızı helal edin, benden yana helal olsun” dediği ortaya çıktı.