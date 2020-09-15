Otelde turistlere 'maske' uyarısı yapan hemşireye şok!

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Edinilen bilgiye göre, Kemer’deki 5 yıldızlı bir otele giriş yaptıkları gün doktor ofisine giden Rus Margarine D. (23), Tatiana S. (32) ve ismi belirlenemeyen bir başka kadın turist, iddiaya göre içeriye girerek soyunmak istediklerini söyledi. Hemşire İsmira Öztürk (25), doktor ofisinde böyle bir şey yapamayacaklarını söyleyince alkollü oldukları öne sürülen kadınların hakaretleriyle karşı karşıya kaldı.

Ertesi gün iki arkadaşıyla birlikte tekrar doktor ofisine gelen Tatiana S., ayak topuğuyla ilgili şikayeti olduğunu ve doktorla görüşmek istediğini söyledi. Hemşire İsmira Öztürk, yine alkollü olduğu iddia edilen turistlere maskesiz şekilde doktorun yanına giremeyeceklerini söyleyince tartışma çıktı.

İddiaya göre Margarita D. hakaret ederken, Tatiana S. ise ayağındaki terliği çıkararak hemşirenin yüzüne fırlattı. Gözüne isabet eden terlikle canı yanan hemşire acıyla çığlık atarken, olaya tanık olan iş yeri hekimi polisi arayarak “Beyaz Kod” ihbarında bulundu.

Olay yerine gelen polis, 3 turist kadını ve saldırıya uğrayan hemşireyi sağlık kontrolü için Kemer Devlet Hastanesi'ne götürdü. Rus kadınlar, iddiaya göre hastanede de sağlık çalışanlarına zorluk çıkararak alkol ölçüm cihazını üflemedi. Bunun üzerine nöbetçi doktor, fiziki muayene ve ağız kokusuna dayanarak alkollü olduklarını kayda geçti.

Taraflar hastaneden sonra karakola götürülerek ifadelerine başvuruldu. Hemşirenin yüzüne terlik fırlattığı iddia edilen Tatiana S.'nin otele ait banyo terliğini giymesi dikkat çekerken, saldırıda kullanılan plastik terliğin gizlendiği öne sürüldü.

İHA muhabirine yaşadığı saldırıyı anlatan hemşire İsmira Öztürk, olayın meydana geldiği otelde, özel bir hastanenin iş yeri hekimine bağlı olarak çalıştığını belirterek, kendisine saldıran kadınların otele girdiklerinden beri sarhoş olduklarını, maske takmalarını söyleyince kendisine hakaret ettiklerini ve terlik fırlattıklarını söyledi. Hemşire Öztürk, karakola giderek turistlerden şikayetçi oldu.