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Otelde korkunç olay: Kanepede uyuyan görevliyi göğsünden bıçakladı

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#Otel#Aksaray#Saldırı
Otelde korkunç olay: Kanepede uyuyan görevliyi göğsünden bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 11:36

Aksaray'da Sinan K. (40), kaldığı otelde kanepede uyuyan resepsiyon görevlisi Ahmet Kaya'yı (41) göğsünden bıçakladı.

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Olay, saat 06.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. 4 gündür otelde konaklayan Sinan K., belirlenemeyen nedenle kanepede uyuyan resepsiyon görevlisi Ahmet Kaya'yı göğsünden bıçakla yaraladı. Durumu fark eden otel çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 68 Aksarayspor'un taraftar grubu liderlerinden de olan Ahmet Kaya, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otelde korkunç olay: Kanepede uyuyan görevliyi göğsünden bıçakladı

(Ahmet Kaya)

 

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#Otel#Aksaray#Saldırı

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