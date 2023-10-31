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Otelde korkunç olay! Alman turist odasında ölü bulundu

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#Antalya#Alman Turist#Polis
Otelde korkunç olay Alman turist odasında ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 11:07

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 4 yıldızlı otelde ailesiyle birlikte tatil yapmakta olan 66 yaşındaki Alman kadın, odasında ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, ailesinin otel yetkililerine 66 yaşındaki Petra Else Schılbach’ten bir süredir haber alamadıklarını belirtmesi üzerine odasını kontrol eden görevliler, Alman kadını odasında hareketsiz şekilde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Petra Else Schılbach’in cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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#Antalya#Alman Turist#Polis

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