Otelde facia: 3 ölü 2 yaralı

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İstanbul Ataşehir’de 3 katlı bir otelin eksi birinci katında dün saat 03.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, yangına müdahale ederken otelin katlarını saran duman nedeniyle mahsur kalanlar, itfaiyenin merdiveniyle terastan indirildi. Ekipler bir yandan da otel içerisinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangında 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Vücutlarında yanık olduğu belirlenen 3 kişi ve dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan spa çalışanı ve yabancı uyruklu oldukları belirlenen Anne Muchoki ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişilerin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Yaralıların ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Yangınla ilgili otel işletmecisi 2 kişi gözaltına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, binada duman tahliyesi yapıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.