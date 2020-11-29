Otelde eğlenceye baskın! İşte cezaları...

İnkum tatil beldesindeki bir otelde eğlence yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri baskın düzenledi. Jandarma ekipleri otelin restoranında eğlence düzenleyen 35 kişiye sosyal mesafe, maske takmamak suçlarından toplam 114 bin TL, ayrıca otel işletmecisine de 7 kişinin otel kaydını bildirmemesi nedeniyle, sosyal mesafe kurallarına riayet etmemek ve kapalı mekanda sigara içilmesi ile canlı müzik yaptırmaktan dolayı 47 bin TL ceza kesildi.