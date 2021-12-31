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Otelde cinayet

#Kadın Cinayeti#Otel#Şişli
Otelde cinayet

Şişli’de bir otel odasında, Tunuslu Tariyam Aloui Ep Guitni’yi yüzünü bantla kapatıp boğarak öldüren Suriyeli Mohammad Omar Al Araf, Üsküdar’da yakalandı. Mohammad Omar Al Araf’ın, Tunuslu kadını kendisini reddettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

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İSTANBUL Şişli’de, Ergenekon Caddesi üzerindeki otelde çalışan temizlik görevlisi, önceki gün sabah saatlerinde 5. kattaki odaya girdi. Temizlikçi kadın, odada ağzı ve burnu bantla kapatılmış, elleri de yine bantla bağlanmış bir kadının hareketsiz halde yattığını gördü. Hemen otel görevlilerine haber verdi. Görevlilerin ihbarı üzerine otele polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kadının hayatta olmadığını belirledi. Polis, kadının Tunuslu Tariyam Aloui Ep Guitni (31) olduğunu belirledi. Tunuslu kadının cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, otele gelen arkadaşları gözyaşı döktü.

Otelde cinayet

‘KAHVE İÇİP DÖNECEĞİM’ DEMİŞ

Polis, otel kamera görüntülerini incelediğinde, Suriyeli Mohammad Omar Al Araf’ın geçen salı günü saat 19.43’te otele gelerek odayı tuttuğunu, daha sonra otelden çıkarak saat 19.58’de içinde içki olan poşetle odaya geri döndüğünü belirledi. Tunuslu kadının da saat 22.19’da odaya geldiği, Mohammad Omar Al Araf’ın ise saat 23.36’da otelden ayrıldığını tespit etti. Tunuslu kadının, bir evde beraber kaldığı arkadaşlarına, “Biriyle kahve içip döneceğim” dediği öğrenildi.

‘REDDETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM’

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Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mohammad Omar Al Araf’ın, cinayetin ardından Üsküdar’a kaçtığını belirledi. Mohammad Omar Al Araf, dün sabah burada düzenlenen operasyonla yakalandı. Otele verdiği kimlikte 17 yaşında görünen ancak gerçek yaşının 27 olduğu belirtilen Mohammad Omar Al Araf’ın, Emniyet’teki ifadesinde, “Birkaç ay önce sosyal medyadan tanıştık. Ona telefon ve bazı şeyler aldım. Masraf yaptım. Benden istediklerini aldım. Ama beni reddetti” dediği öğrenildi. Mohammad Omar Al Araf adliyeye sevk edildi.

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